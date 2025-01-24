Бездетная семейная пара похитила из больницы новорожденную девочку

Жительница Италии Роза Веспа и ее муж сенегалец Аква Мозес похитили новорожденную девочку из больницы в Козенце, поскольку очень хотели иметь ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Notize, женщина притворялась беременной девять месяцев и даже подготовила в своей квартире детскую кроватку.

Маленького ребенка семейная пара украла прямо из роддома, одела в вещи синего цвета и привезла домой, где в тот момент шли празднования с родственниками. По словам следователей, все детали похищения были заранее продуманы.

Благодаря действиям полиции малышка вернулась к своим биологическим родителям. Мать украденной девочки поблагодарила правоохранителей за возвращение дочки.

Ранее сообщалось, что подростка приговорили к пожизненному сроку за убийство трех девочек в Британии.

