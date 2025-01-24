Бездетная семейная пара похитила из больницы новорожденную девочку
Фото: pexels
Жительница Италии Роза Веспа и ее муж сенегалец Аква Мозес похитили новорожденную девочку из больницы в Козенце, поскольку очень хотели иметь ребенка, сообщает Zakon.kz.
По информации Notize, женщина притворялась беременной девять месяцев и даже подготовила в своей квартире детскую кроватку.
Маленького ребенка семейная пара украла прямо из роддома, одела в вещи синего цвета и привезла домой, где в тот момент шли празднования с родственниками. По словам следователей, все детали похищения были заранее продуманы.
Благодаря действиям полиции малышка вернулась к своим биологическим родителям. Мать украденной девочки поблагодарила правоохранителей за возвращение дочки.
Ранее сообщалось, что подростка приговорили к пожизненному сроку за убийство трех девочек в Британии.
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