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Мир

Бездетная семейная пара похитила из больницы новорожденную девочку

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 08:36 Фото: pexels
Жительница Италии Роза Веспа и ее муж сенегалец Аква Мозес похитили новорожденную девочку из больницы в Козенце, поскольку очень хотели иметь ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Notize, женщина притворялась беременной девять месяцев и даже подготовила в своей квартире детскую кроватку.

Маленького ребенка семейная пара украла прямо из роддома, одела в вещи синего цвета и привезла домой, где в тот момент шли празднования с родственниками. По словам следователей, все детали похищения были заранее продуманы.

Благодаря действиям полиции малышка вернулась к своим биологическим родителям. Мать украденной девочки поблагодарила правоохранителей за возвращение дочки.

Ранее сообщалось, что подростка приговорили к пожизненному сроку за убийство трех девочек в Британии.

Аксинья Титова
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