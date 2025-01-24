Перенести столицу предложили в Кыргызстане

Кыргызский депутат Бакытбек Марипов на заседании Жогорку Кенеша (Парламента КР) предложил перенести столицу в другой город, сообщает Zakon.kz.

Как пишет vesti.kg, нардеп отметил, что проблемы смога и пробок в Бишкеке никто не сможет решить, поэтому нужны кардинальные меры.

"На Иссык-Куле строится город Асман за 10 млрд долларов. А на перенос железной дороги из Бишкека, на кольцевую и объездные дороги уйдет свыше 1 млрд долларов. Я предлагаю перенести столицу, чтобы кабинет министров был в другом городе. Тогда вопрос пробок решится", – сказал Бакытбек Марипов 22 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому гражданам запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде.