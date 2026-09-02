Теперь официально: в Кыргызстане назначен председатель ГКНБ

В Кыргызстане 2 сентября 2026 года на заседании Жогорку Кенеша (Парламента) депутаты одобрили кандидатуру Максата Асаналиева на должность председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР, сообщает Zakon.kz.

Сначала депутаты дали согласие на освобождение Максата Асаналиева от должности генерального прокурора.

"По итогам рассмотрения (представления президента КР. – Прим. ред.) Жогорку Кенеш дал согласие на назначение Максата Асаналиева на должность председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики". Пресс-служба Жогорку Кенеша

Отметим, что с 30 июня текущего года Максат Асаналиев был и.о. главы ГКНБ.

После отставки Камчыбека Ташиева, с 19 февраля по 30 июня, должность председателя ГКНБ КР занимал Жумгалбек Шабданбеков.

О том, что Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева, стало известно 10 февраля 2026 года. 11 февраля Ташиев назвал это решение неожиданным. Как писали местные СМИ, по мнению общественности, причиной отставки экс-главы ГКНБ стало так называемое "письмо 75 человек". 13 февраля Жапаров заявил: "Этим быстрым решением я уберег своего друга".

29 апреля Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по делу о госперевороте. Адвокат Икрамидин Айткулов раскрыл, что бывшему председателю главе ГКНБ предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса (УК) КР.

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3 июля Первомайский районный суд Бишкека разъяснил причины назначения пробационного надзора фигурантам уголовного дела о так называемом "письме 75", фигурантом которого был и бывший глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

13 августа Садыр Жапаров раскрыл неожиданный план, связанный с Камчыбеком Ташиевым и выборами президента 2027 года.