Теперь официально: в Кыргызстане назначен председатель ГКНБ
Сначала депутаты дали согласие на освобождение Максата Асаналиева от должности генерального прокурора.
"По итогам рассмотрения (представления президента КР. – Прим. ред.) Жогорку Кенеш дал согласие на назначение Максата Асаналиева на должность председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики".Пресс-служба Жогорку Кенеша
Отметим, что с 30 июня текущего года Максат Асаналиев был и.о. главы ГКНБ.
После отставки Камчыбека Ташиева, с 19 февраля по 30 июня, должность председателя ГКНБ КР занимал Жумгалбек Шабданбеков.
О том, что Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева, стало известно 10 февраля 2026 года. 11 февраля Ташиев назвал это решение неожиданным. Как писали местные СМИ, по мнению общественности, причиной отставки экс-главы ГКНБ стало так называемое "письмо 75 человек". 13 февраля Жапаров заявил: "Этим быстрым решением я уберег своего друга".
29 апреля Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по делу о госперевороте. Адвокат Икрамидин Айткулов раскрыл, что бывшему председателю главе ГКНБ предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса (УК) КР.
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