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Мир

В Кыргызстане запретили ходить в закрывающей лицо одежде

В Кыргызстане запретили ходить в закрывающей лицо одежде, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 08:36 Фото: pixabay
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому гражданам запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде, сообщает Zakon.kz.

По информации на сайте главы Кыргызстана, закон запрещает навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях.

Помимо этого, государство запрещает распространение религиозной литературы в общественных местах, школах, детских садах, а также путем обхода домов.

С этого момента запрещается создание политических партий на религиозной основе. Нарушителям грозит штраф в размере 20 000 сомов (119 189 тенге).

Ранее сообщалось, что в Казахстане вдвое выросло число дел, рассмотренных с участием присяжных.

Аксинья Титова
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