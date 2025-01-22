В Кыргызстане запретили ходить в закрывающей лицо одежде
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому гражданам запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде, сообщает Zakon.kz.
По информации на сайте главы Кыргызстана, закон запрещает навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях.
Помимо этого, государство запрещает распространение религиозной литературы в общественных местах, школах, детских садах, а также путем обхода домов.
С этого момента запрещается создание политических партий на религиозной основе. Нарушителям грозит штраф в размере 20 000 сомов (119 189 тенге).
Ранее сообщалось, что в Казахстане вдвое выросло число дел, рассмотренных с участием присяжных.
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