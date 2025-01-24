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Мир

Древний самогон обнаружили китайские археологи

Археологи, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 04:40 Фото: pixabay
В руинах древнего города Дасиньчжуан в провинции Шаньдун на востоке Китая археологи нашли напиток из дистиллированного спирта, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство "Синьхуа", археологи обнаружили бронзовый сосуд в форме совы еще в 2010 году. Артефакт сначала поразил ученых качеством дизайна и литья, но позже они удивились еще сильнее, когда поняли, что внутри есть остатки жидкости.

Долгое время узнать содержимое сосуда не получалось, потому что мешала многовековая ржавчина. Его вскрыли лишь в конце 2024 года, когда департамент культуры и туризма провинции Шаньдун одобрил план консервации и защиты всех артефактов, извлеченных из раскопок Дасиньчжуана.

Фото: english.news.cn

Образцы содержимого направили в лабораторию при Шаньдунском университете. Там специалисты выяснили, что в жидкости содержится этанол. Сперва содержимое приняли за вино, но дальнейший анализ показал, что в нем нет сахара и белка, который присутствует в этом напитке. Ученые пришли к выводу, что обнаруженная жидкость – дистиллированное вино.

"Находка свидетельствует о том, что производство дистиллированных спиртных напитков на территории Китая могло начаться на тыс. лет раньше, чем считалось до этого", – говорится в публикации.

Недавно в Китае разразился скандал, когда стало известно о том, что родители отправляют детей в школу с курьерами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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