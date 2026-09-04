Археологи обнаружили затерянный город майя

В мексиканском штате Кампече археологи обнаружили ранее неизвестный город древних майя. Руины находятся прямо у шоссе, а рядом сельскохозяйственные угодья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, археологи обнаружили две крупные группы монументальных сооружений примерно в двух километрах друг от друга. Их окружали плотная застройка, сельскохозяйственные объекты и другие следы деятельности древних жителей.

По оценкам ученых, этот город занимал территорию, которая выходила далеко за пределы исследованного участка.

На обширной территории располагались закрытые площади, соединенные широкой дамбой, храмовые пирамиды, площадка для игры в мяч и своеобразное водохранилище.

Исследователи также обнаружили вероятный архитектурный комплекс, который, по их мнению, был построен до 150 года нашей эры. У этого места есть архитектурные особенности, свойственные для столицы классического периода майя.

Общий набор собранных данных включает предположительно 6 764 строения. Исследователи пришли к выводу, что на большей части центральной низменности майя существовало множество городов и густонаселенных регионов.

А в Иерусалиме археологи завершили раскопки под храмом гроба Господня и получили новые сведения о том, как могла выглядеть территория во времена Иисуса Христа. Обнаруженные семена и пыльца указывают на то, что рядом с местом распятия и погребения находился сад

