Из фекалий и палок: в Таиланде завершили строительство легендарной башни
Как пишет ADCityMag, новое сооружение возведено полностью из необожженного кирпича, изготовленного вручную из переработанного слоновьего навоза.
Проект стартовал из многолетнего исследования, начатого архитектором в деревне Таклаанг – одном из центров традиционного слоноводства Таиланд
Каждый кирпич диаметром 33 см и толщиной около 5 см делали вручную в сообществах, где растят слонов. Сырье сушили на солнце, а не обжигали, что резко снизило энергозатраты и углеродный след строительства.
Навоз слонов, богатый растительными волокнами, дал материалу пять природных оттенков и характерную пористую фактуру. Образцы этой технологии выставляли в крупнейших музеях мира, включая MoMA в Нью-Йорке и M+ в Гонконге.
Общая площадь сооружения составляет 543 кв. метра. В основе конструкции – цилиндрические колонны и изогнутые пандусы, которые ведут посетителей вверх сквозь меняющуюся игру света и тени. Внутри кирпичной кладки скрыты центральные стальные стержни, обеспечивающие устойчивость.
Башня названа в честь самки слона по имени Гойя из местного сообщества.
Goya Tower задумана не только как видовая точка, но и как памятник взаимоотношениям человека и слона, а также как декларация "архитектуры из отходов".
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