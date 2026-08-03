Из фекалий и палок: в Таиланде завершили строительство легендарной башни

В этом году тайский архитектор Бунсерм Премтада и его мастерская Bangkok Project Studio завершили строительство Goya Tower – общественной смотровой башни на въезде в район Кхаолак провинции Пхангнга на юге Таиланда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ADCityMag, новое сооружение возведено полностью из необожженного кирпича, изготовленного вручную из переработанного слоновьего навоза.

Проект стартовал из многолетнего исследования, начатого архитектором в деревне Таклаанг – одном из центров традиционного слоноводства Таиланд

Каждый кирпич диаметром 33 см и толщиной около 5 см делали вручную в сообществах, где растят слонов. Сырье сушили на солнце, а не обжигали, что резко снизило энергозатраты и углеродный след строительства.

Навоз слонов, богатый растительными волокнами, дал материалу пять природных оттенков и характерную пористую фактуру. Образцы этой технологии выставляли в крупнейших музеях мира, включая MoMA в Нью-Йорке и M+ в Гонконге.

Фото: Spaceshift Studio

Общая площадь сооружения составляет 543 кв. метра. В основе конструкции – цилиндрические колонны и изогнутые пандусы, которые ведут посетителей вверх сквозь меняющуюся игру света и тени. Внутри кирпичной кладки скрыты центральные стальные стержни, обеспечивающие устойчивость.

Башня названа в честь самки слона по имени Гойя из местного сообщества.

Goya Tower задумана не только как видовая точка, но и как памятник взаимоотношениям человека и слона, а также как декларация "архитектуры из отходов".

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