#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
517.84
543.11
5.28
Мир

В Словакии началась масштабная акция протеста

Словакия, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 05:05 Фото: pixabay
Вечером 24 января в Братиславе на главной площади собралось около 60 тыс. демонстрантов, сообщает Zakon.kz.

Протестующие выступают против позиции правительства и внутренних политических решений, которые они считают противоречивыми, пишет Associated Press. Манифестанты утверждают, что премьер-министр Роберт Фицо вопреки воле народа отклонился от проевропейского внешнеполитического курса.

Инициаторами протестов стали инициатива "Мир Украины" и оппозиционные политические партии. Полиция, которая обеспечивает порядок во время акций, призвала участников следовать инструкциям правоохранителей и быть внимательными к окружающим.

В некоторых городах Словакии были анонсированы контракции с лозунгом "Словакия – не Украина", на один из которых в Братиславе собралось около 40 человек.

24 января Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам по Украине.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Мексика не дала разрешение на посадку самолетов с мигрантами из США
Мир
05:50, Сегодня
Мексика не дала разрешение на посадку самолетов с мигрантами из США
Древний самогон обнаружили китайские археологи
Мир
04:40, 25 января 2025
Древний самогон обнаружили китайские археологи
Трамп эмоционально поговорил с премьер-министром Дании
Мир
04:24, 25 января 2025
Трамп эмоционально поговорил с премьер-министром Дании
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: