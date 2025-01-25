В Словакии началась масштабная акция протеста

Вечером 24 января в Братиславе на главной площади собралось около 60 тыс. демонстрантов, сообщает Zakon.kz.

Протестующие выступают против позиции правительства и внутренних политических решений, которые они считают противоречивыми, пишет Associated Press. Манифестанты утверждают, что премьер-министр Роберт Фицо вопреки воле народа отклонился от проевропейского внешнеполитического курса.

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Huge protest in Bratislava tonight against the pro-Russian policies of Prime Minister Fico pic.twitter.com/bsoIOCQav1 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 24, 2025

Инициаторами протестов стали инициатива "Мир Украины" и оппозиционные политические партии. Полиция, которая обеспечивает порядок во время акций, призвала участников следовать инструкциям правоохранителей и быть внимательными к окружающим.

В некоторых городах Словакии были анонсированы контракции с лозунгом "Словакия – не Украина", на один из которых в Братиславе собралось около 40 человек.

24 января Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам по Украине.