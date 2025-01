В Словакии началась масштабная акция протеста

Протестующие выступают против позиции правительства и внутренних политических решений, которые они считают противоречивыми, пишет Associated Press. Манифестанты утверждают, что премьер-министр Роберт Фицо вопреки воле народа отклонился от проевропейского внешнеполитического курса.

BREAKING:



Huge protest in Bratislava tonight against the pro-Russian policies of Prime Minister Fico pic.twitter.com/bsoIOCQav1