В Вашингтоне построят бункер для богатых на случай катастрофы

Элитный бункер для богатейших людей мира на случай глобальной катастрофы построят неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. Он сможет вместить в себя 625 человек, каждому из них придется выложить за место по 20 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, роскошный бункер для избранных на случай судного дня с бассейнами, медицинским оборудованием с искусственным интеллектом (ИИ) и гламурными номерами откроют в 2026 году.

Американская компания SAFE раскрыла свои планы построить элитную крепость в Вирджинии. Бункер стоимостью 300 миллионов долларов разместит 625 богатейших людей на случай глобальной катастрофы.

"Несмотря на его близкое расположение к Белому дому в Вашингтоне, руководители нового убежища настаивают на том, что это просто "совпадение" и никак не связано с международным напряжением и страхом возможной Третьей мировой войны", – пишет издание.

В высокую стоимость проживания в бункере входят наслаждения высокой кухней, боулингом и скалолазанием.

К другим новостям мира: ранее сообщалось, что в Берлине прошла масштабная акция протеста против правых, Трампа и Маска.

