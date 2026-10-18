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Мир

Утечку воды с радиоактивными веществами зафиксировали в Японии

Вода, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 06:20 Фото: pexels
В Японии приостановили работу ядерного реактора после обнаружения утечки, содержащей небольшое количество радиоактивных материалов, сообщает Zakon.kz.

По данным Anadolu Agency со ссылкой на Kyodo News, компания Tohoku Electric Power Co. заявила, что реактор №2 на АЭС "Онагава" в префектуре Мияги был остановлен для проверки и замены неисправных компонентов 17 октября 2026 года.

Проверки, ремонт и подготовка к перезапуску реактора займут около 10 дней.

Компания сообщила, что еще в сентябре была зафиксирована утечка. Однако, по данным оператора, вода не попадала во внешнюю среду, а показатели радиации за пределами станции не выходили за норму. По их сведениям, утекшая вода собиралась в дренажной системе и была направлена на обработку.

Отмечается, что повторные проверки в окружающей среде не установили аномальных уровней радиации.

В Португалии началось строительство завода по розливу минеральной воды стоимостью около 20 миллионов евро. Совладельцем производства стал знаменитый футболист Криштиану Роналду.

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Камила Салкымбаева
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