Утечку воды с радиоактивными веществами зафиксировали в Японии
По данным Anadolu Agency со ссылкой на Kyodo News, компания Tohoku Electric Power Co. заявила, что реактор №2 на АЭС "Онагава" в префектуре Мияги был остановлен для проверки и замены неисправных компонентов 17 октября 2026 года.
Проверки, ремонт и подготовка к перезапуску реактора займут около 10 дней.
Компания сообщила, что еще в сентябре была зафиксирована утечка. Однако, по данным оператора, вода не попадала во внешнюю среду, а показатели радиации за пределами станции не выходили за норму. По их сведениям, утекшая вода собиралась в дренажной системе и была направлена на обработку.
Отмечается, что повторные проверки в окружающей среде не установили аномальных уровней радиации.
В Португалии началось строительство завода по розливу минеральной воды стоимостью около 20 миллионов евро. Совладельцем производства стал знаменитый футболист Криштиану Роналду.