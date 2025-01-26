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Мир

91-летний президент Камеруна выдвинул себя на новый срок

Поль Бийя, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 14:53 Фото: Х/PR_Paul_BIYA
Президент Камеруна Поль Бийя, которому уже 91 год, официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы государства, сообщает Zakon.kz.

Президентские выборы в стране должны состояться 12 октября 2025 года года, пишет портал CameroonOnline.

Бийя будет баллотироваться на данный пост в восьмой раз, он второй по счету президент Камеруна со времени получения государством независимости.

13 февраля Бийе исполнится 92 года. Его предшественник Амаду Ахиджо возглавлял страну с 1960 по 1982 год. Отмечается, что Конституция Камеруна не ограничивает число сроков и возраст главы государства.

Бийя является старейшим главой государства на планете. Он находится на посту более 41 года. Первое место в мире по количеству лет у власти принадлежит лидеру Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого, который правит страной с 1979 года.

26 января 2025 года в Беларуси проходит основной день президентских выборов. В данный момент к работе приступили более 5,3 тыс. избирательных участков.

Андрей Дюсупов
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