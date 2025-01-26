В Беларуси проходят президентские выборы

В Беларуси проходит основной день президентских выборов. В данный момент к работе приступили более 5,3 тыс. избирательных участков, сообщает Zakon.kz.

По информации Центризбиркома республики, принять участие в голосовании 26 января 2025 года смогут около 6,9 млн белорусских избирателей. Выборы завершатся в 20:00 по местному времени (в 22:00 по времени Астаны).

"Выборы будут считаться состоявшимися, если в голосовании примут участие более половины избирателей, внесенных в списки. В досрочном голосовании, которое проходило с 21 по 25 января 2025 года, приняли участие 41,81% избирателей", – напомнили в ЦИК.

Президент будет считаться избранным, если его поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. За ходом кампании наблюдают свыше 44 тыс. национальных и почти 500 международных наблюдателей.

Соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

В ноябре 2025 года стало известно, что Беларусь официально вошла в число партнеров БРИКС. Этот статус дает право стране участвовать на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел организации.