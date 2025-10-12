Старейший в мире президент снова претендует на власть

12 октября 2025 года в Камеруне проходят выборы президента. Поль Бийя, 92-летний глава государства, является фаворитом на восьмой срок правления, сообщает Zakon.kz.

Поль Бийя, находящийся у власти 43 года (с 1982 года), отвергает призывы уйти в отставку, пишет The Guardian.

Оппозиция выдвинула 11 кандидатов, однако наблюдатели считают, что им не хватает единства, чтобы бросить серьезный вызов Бийе. Суд ранее отклонил кандидатуру главного соперника президента – Мориса Камто.

Выборы проходят на фоне экономических трудностей, роста безработицы среди молодежи и конфликта с англоязычными сепаратистами на западе страны. С 2017 года в результате противостояния погибли тысячи человек, более 700 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Бийя, которого редко видят на публике, во вторник провел свой первый и единственный предвыборный митинг. На стадионе в городе Маруа на севере страны он пообещал усилить безопасность, снизить безработицу среди молодежи и улучшить дороги и социальную инфраструктуру в случае переизбрания.

Критика президента усилилась после заявлений архиепископа Самуэля Кледы о том, что Бийя больше не способен управлять страной. Сомнения выразили и бывшие соратники главы государства. Даже его дочь Бренда Бийя ранее призывала не голосовать за отца, позже отказавшись от своих слов.

Поль Бийя официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы государства в январе текущего года.

