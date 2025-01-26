В Германии могут объявить ЧС из-за мигрантов

Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов предлагают объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, сообщает Zakon.kz

Представители партии планируют на следующей неделе вынести эту резолюцию на голосование, пишет Bild.

"Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц хочет объявить чрезвычайную ситуацию с предоставлением убежища. Это позволит обойти европейское законодательство на границах Германии", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что подобные меры связаны с участившимися случаями насилия со стороны приезжих. В качестве примера приводится недавнее нападение афганца на прохожих в немецком городе Ашаффенбург.

В числе предложений Мерца:

введение постоянного контроля на границах Германии;

отказ во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране;

размещение тех, кто должен покинуть Германию, в депортационных центрах до момента их выдворения ("Людям, которые по закону обязаны покинуть страну, больше не разрешается находиться на свободе", – говорится в документе);

ужесточение ограничений против потенциально опасных людей и тех, кто уже совершил преступление.

При этом 25 января 2025 года около ста тысяч человек собрались на акцию протеста в Берлине, чтобы выразить несогласие с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем, президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском.