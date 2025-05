Кто стал новым канцлером Германии

Как пишет The New York Times, 6 мая парламент Германии со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером. Таким образом, он стал первым в истории ФРГ кандидатом в канцлеры, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.

Germany has a new Chancellor!

The Bundestag just elected Friedrich Merz as new Federal Chancellor. Federal President Steinmeier has presented Merz with his letter of appointment, so that he is now officially in office. pic.twitter.com/byP2RQUhp9