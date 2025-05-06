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Мир

Кто стал новым канцлером Германии

Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 20:26 Фото: Instagram/merzcdu
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, 6 мая парламент Германии со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером. Таким образом, он стал первым в истории ФРГ кандидатом в канцлеры, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.

"Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца", – говорится в материале.

Канцлера Германии избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре нужно получить абсолютное большинство голосов, то есть минимум 316 из 630 в нынешнем бундестаге. Если в первых двух турах кандидат не получит абсолютное большинство, также называемое "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.

Ранее сообщалось, как выборы в Германии повлияют на экономику Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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