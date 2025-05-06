Кто стал новым канцлером Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, 6 мая парламент Германии со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером. Таким образом, он стал первым в истории ФРГ кандидатом в канцлеры, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.

"Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца", – говорится в материале.

Канцлера Германии избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре нужно получить абсолютное большинство голосов, то есть минимум 316 из 630 в нынешнем бундестаге. Если в первых двух турах кандидат не получит абсолютное большинство, также называемое "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.

Germany has a new Chancellor!

The Bundestag just elected Friedrich Merz as new Federal Chancellor. Federal President Steinmeier has presented Merz with his letter of appointment, so that he is now officially in office. pic.twitter.com/byP2RQUhp9 — Gudrun Masloch (@GermanAmbLatvia) May 6, 2025

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