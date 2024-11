Трамп подтвердил планы объявить ЧС для депортации нелегалов

В ответ на публикацию главы Judicial Watch Тома Фиттона, где были описаны соответствующие планы, 18 ноября Трамп кратко ответил.

Пресс-секретарь его предвыборного штаба Кэролайн Ливитт еще 10 ноября на своей странице в Х сообщила, что в первый день после вступления в должность Трамп инициирует крупнейшую в истории США операцию по высылке мигрантов. Также она заявила, что приоритетом станет обеспечение безопасности на границе с Мексикой, что, по мнению Трампа, игнорируется нынешней администрацией Джо Байдена.

President Trump on his plan for mass deportations of criminal illegal aliens: "When people have killed and murdered ... they're not staying here. There is no price tag." pic.twitter.com/vADZuX6Sq8