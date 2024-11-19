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Трамп подтвердил планы объявить ЧС для депортации нелегалов

Мигранты, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 03:58 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Избранный президент США подтвердил намерения ввести режим чрезвычайного положения для массовой депортации нелегальных мигрантов, сообщает Zakon.kz.

В ответ на публикацию главы Judicial Watch Тома Фиттона, где были описаны соответствующие планы, 18 ноября Трамп кратко ответил.

"Правда", – написал он в своей соцсети Truth Social.
США, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 03:58

Фото: truthsocial

Пресс-секретарь его предвыборного штаба Кэролайн Ливитт еще 10 ноября на своей странице в Х сообщила, что в первый день после вступления в должность Трамп инициирует крупнейшую в истории США операцию по высылке мигрантов. Также она заявила, что приоритетом станет обеспечение безопасности на границе с Мексикой, что, по мнению Трампа, игнорируется нынешней администрацией Джо Байдена.

Депортацию нелегальных мигрантов целыми семьями подтвердил новый глава пограничной и иммиграционной службы Том Хоман.

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