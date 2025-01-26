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Мир

Американские зумеры начали противостоять друг другу

Зумеры, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 02:22 Фото: pixabay
В США началась настоящая гражданская война среди поколения Z, сообщает Zakon.kz.

Поколение Z, или зумеры – одно из самых молодых поколений. Многие из них недавно окончили школу или только начали строить карьеру. И пока одни зумеры ведут себя как настоящие старики, другие обвиняют их в том, что они слишком скучные и продвигают "культуру бабушек", пишет The New York Post.

Для многих зумеров быть домоседом и избегать шумных вечеринок стало новой нормой. Они осознанно отказываются от алкоголя, секса и наркотиков, о чем записывают вирусные видео в TikTok. Тусовщиков прямо называют меньшинством, которое тратит время и деньги впустую.

"Я так устал, что просто хочу оказаться на своей большой удобной кровати со своими кошками, развалившись в дорогой пижаме, с потрескивающей свечой, пока я, как бабушка, ухожу в небытие", – рассказывает один парень.

Тем временем другие зумеры, наоборот, хотят тусоваться и жить на широкую ногу. Их поддерживают миллениалы, которые на правах дедов предупреждают зумеров, что в памяти останутся дикие концерты и другие приключения, а не то, как вы зависали дома.

Тем временем в Японии студентка до смерти избила молотком нескольких одногруппников, а в Китае школьников отправляют до места учебы с курьерами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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