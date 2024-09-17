Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мировые работодатели пожаловались на зумеров

Работа, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 08:50 Фото: pixabay
Руководители различных компаний не довольны отношением к работе представителей поколения Z, сообщает Zakon.kz.

Опрос среди 996 руководителей различных компаний провел онлайн-журнал Intelligent.com. Так, большинство из них сошлись во мнении, что молодые сотрудники, родившиеся между 1996 и 2010 годами:

  • плохо адаптируются к корпоративной культуре;
  • склонны к обидам;
  • обладают низкой мотивацией;
  • не готовы справляться с рабочими обязанностями;
  • не имеют ключевых навыков;
  • отказываются от коммуникаций;
  • не развивают самодисциплину;
  • опаздывают на работу;
  • не соблюдают дедлайны.

Все эти факторы создают дополнительные трудности для компаний, так как неопытные сотрудники требуют больших ресурсов для адаптации и обучения базовым навыкам профессионального поведения. Также они называют из "снежинками", так как, по их мнению, они недостаточно стойки к стрессу и давлению на работе.

Согласно опросу, 75% руководителей недовольны недавними выпускниками колледжей, а 60% из них уже уволили некоторых молодых сотрудников.

"Молодым людям трудно выразить свои мысли, они неуверенно ведут себя в профессиональных ситуациях и часто демонстрируют недостаток харизмы", – отмечают некоторые эксперты и предприниматели.

На фоне сложившейся ситуации становится актуальным вопрос о будущих работниках.

"Миллениалы не вечны", – иронизируют комментаторы.

А 14 сентября, независимо от возраста, 33 тыс. работников Boeing вышли на массовую забастовку.

Читайте также

Токио
Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд
Социальная сеть
Илон Маск удалил пост об убийстве Камалы Харрис
Бразилия
Кандидат в мэры Сан-Паулу ударил стулом своего оппонента
Алия Абди
2024 год Высшее образование Работа Молодежь Опросы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С
Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Луна, космос, Земля
У Земли появится еще одна Луна
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: