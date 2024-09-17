Мировые работодатели пожаловались на зумеров

Руководители различных компаний не довольны отношением к работе представителей поколения Z, сообщает Zakon.kz.

Опрос среди 996 руководителей различных компаний провел онлайн-журнал Intelligent.com. Так, большинство из них сошлись во мнении, что молодые сотрудники, родившиеся между 1996 и 2010 годами:

плохо адаптируются к корпоративной культуре;

склонны к обидам;

обладают низкой мотивацией;

не готовы справляться с рабочими обязанностями;

не имеют ключевых навыков;

отказываются от коммуникаций;

не развивают самодисциплину;

опаздывают на работу;

не соблюдают дедлайны.

Все эти факторы создают дополнительные трудности для компаний, так как неопытные сотрудники требуют больших ресурсов для адаптации и обучения базовым навыкам профессионального поведения. Также они называют из "снежинками", так как, по их мнению, они недостаточно стойки к стрессу и давлению на работе.

Согласно опросу, 75% руководителей недовольны недавними выпускниками колледжей, а 60% из них уже уволили некоторых молодых сотрудников.

"Молодым людям трудно выразить свои мысли, они неуверенно ведут себя в профессиональных ситуациях и часто демонстрируют недостаток харизмы", – отмечают некоторые эксперты и предприниматели.

На фоне сложившейся ситуации становится актуальным вопрос о будущих работниках.

"Миллениалы не вечны", – иронизируют комментаторы.

А 14 сентября, независимо от возраста, 33 тыс. работников Boeing вышли на массовую забастовку.