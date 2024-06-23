Зумеры отказываются работать и учиться
Фото: pixabay
Представители поколения Z предпочитают пренебрегать работой и учебой, сообщает Zakon.kz.
К примеру, в Южной Европе уже каждый пятый начал придерживаться тренда NEET, который расшифровывается и переводится "не в сфере занятости, образования или профессиональной подготовки". Об этом пишет Fortune.
По мнению экспертов, причина кроется в пессимизме относительно построения карьеры и заработка. Зумеры не видят смысла в том, чтобы стараться. Молодые люди предпочитают не зацикливаться на карьере и выбирают самую примитивную работу.
"Я просто живу настоящим, потому что будущее удручающе", – заявил один из представителей поколения Z.
Недавно в Турции арестовали абитуриента, который использовал ChatGPT на вступительном экзамене.
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