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Зумеры отказываются работать и учиться

Поколение Z, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 08:08 Фото: pixabay
Представители поколения Z предпочитают пренебрегать работой и учебой, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в Южной Европе уже каждый пятый начал придерживаться тренда NEET, который расшифровывается и переводится "не в сфере занятости, образования или профессиональной подготовки". Об этом пишет Fortune.

По мнению экспертов, причина кроется в пессимизме относительно построения карьеры и заработка. Зумеры не видят смысла в том, чтобы стараться. Молодые люди предпочитают не зацикливаться на карьере и выбирают самую примитивную работу.

"Я просто живу настоящим, потому что будущее удручающе", – заявил один из представителей поколения Z.

Недавно в Турции арестовали абитуриента, который использовал ChatGPT на вступительном экзамене.

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