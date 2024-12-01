Бизнесмена из Мангистау оштрафовали за розыгрыш элитного внедорожника

Более 700 тысяч тенге придется заплатить предпринимателю из Мангистауской области за проведение розыгрыша среди подписчиков своей страницы в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Специализированного суда по административным правонарушениям Актау, мужчина провел лотерею со сбором средств, где разыгрывался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120. При этом он не являлся оператором лотереи, за что и поплатился.

"В отношении индивидуального предпринимателя Б. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 445-1 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности", – пояснили в суде.

Предпринимателя признали виновным и оштрафовали на 775 320 тенге.

Постановление вступило в законную силу.

В суде напомнили, что проведение подобных розыгрышей лицом, не являющимся оператором лотереи, чревато штрафами:

для физических лиц – 100 МРП;

для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 300 МРП;

для субъектов среднего предпринимательства – 500 МРП;

для субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП.

Ранее сообщалось, что восемь человек лишились денег после розыгрыша 18-летнего жителя Астаны.