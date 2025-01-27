#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
516.77
542.87
5.33
Мир

Натали Портман или Селена Гомес: Бритни Спирс выбирает актрис на главную роль в докфильме

Бритни Спирс выбирает актрис на роль в экранизации ее книги, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 22:17 Фото: wikimedia.org
Американская певица Бритни Спирс назвала Натали Портман и Селену Гомес главными претендентками на главную роль в предстоящем фильме-биографии об артистке, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал инсайдер порталу Life And Style Magazine, певица планирует принять активное участие в создании документального кино и уже рассматривает кандидаток на главную роль.

"Бритни обожает Натали Портман, считает ее невероятной актрисой и с удовольствием рассмотрела бы ее на роль. Она думает, что с правильным гримером Портман могла бы легко преобразиться", – поделился источник.

Уточняется, что похожего мнения Бритни придерживается и относительно кандидатуры Селены Гомес. Кроме того, она считает, что Гомес было бы легче показать ее на экране, поскольку знаменитость тоже в молодом возрасте стала звездой.

Издание отмечает, что предстоящий документальный фильм станет экранизацией мемуаров певицы под названием "Бритни Спирс: The Woman in Me", которые она выпустила в 2023 году. Режиссером выступит Джон М. Чу, снявший мюзикл "Злая: Сказка о ведьме Запада" с Арианой Гранде.

Ранее Бритни Спирс рассказала фанатам об ужасных последствиях своих танцев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Интуиция супруги помогла американцу выиграть 200 тысяч долларов
Мир
21:19, Сегодня
Интуиция супруги помогла американцу выиграть 200 тысяч долларов
Автомобиль наехал на толпу болельщиков в США
Мир
20:23, Сегодня
Автомобиль наехал на толпу болельщиков в США
Крупный пожар вновь разгорелся на курорте в Турции
Мир
20:11, Сегодня
Крупный пожар вновь разгорелся на курорте в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: