Натали Портман или Селена Гомес: Бритни Спирс выбирает актрис на главную роль в докфильме
Фото: wikimedia.org
Американская певица Бритни Спирс назвала Натали Портман и Селену Гомес главными претендентками на главную роль в предстоящем фильме-биографии об артистке, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал инсайдер порталу Life And Style Magazine, певица планирует принять активное участие в создании документального кино и уже рассматривает кандидаток на главную роль.
"Бритни обожает Натали Портман, считает ее невероятной актрисой и с удовольствием рассмотрела бы ее на роль. Она думает, что с правильным гримером Портман могла бы легко преобразиться", – поделился источник.
Уточняется, что похожего мнения Бритни придерживается и относительно кандидатуры Селены Гомес. Кроме того, она считает, что Гомес было бы легче показать ее на экране, поскольку знаменитость тоже в молодом возрасте стала звездой.
Издание отмечает, что предстоящий документальный фильм станет экранизацией мемуаров певицы под названием "Бритни Спирс: The Woman in Me", которые она выпустила в 2023 году. Режиссером выступит Джон М. Чу, снявший мюзикл "Злая: Сказка о ведьме Запада" с Арианой Гранде.
Ранее Бритни Спирс рассказала фанатам об ужасных последствиях своих танцев.
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