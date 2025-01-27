Внук Джона Кеннеди раскритиковал Трампа за расследование смерти его деда

Внук бывшего президента США Джона Кеннеди раскритиковал Дональда Трампа за приказ опубликовать тысячи секретных файлов об убийстве его деда, сообщает Zakon.kz.

Убийство 1963 года в Далласе стало источником одной из самых известных теорий заговора современности.

По информации Sky News, чиновники должны разработать план рассекречивания файлов в течение 45 дней – документов по Роберту Ф. Кеннеди и Мартину Лютеру Кингу-младшему.

По известной версии, убийцей президента США был Ли Харви Освальд, но его застрелили через два дня после убийства Джона Кеннеди. Среди наиболее распространенных теорий фигурирует версия о том, что был второй стрелок и что заговор связан с коммунистической Кубой.

Президент Трамп во время своей предвыборной кампании обещал обнародовать последние скрытые документы по этому делу.

На днях он подписал соответствующий указ, заявив журналистам, что "все будет раскрыто".

Однако внук Кеннеди Джек Шлоссберг не обрадовался этой новости. Он отреагировал на указ Трампа, заявив, что в нем "нет ничего героического".

"Правда намного печальнее мифа – трагедия, которая не должна была произойти. Она не является частью неизбежного грандиозного плана. Рассекречивание – это использование Кеннеди в качестве политической опоры, когда его нет рядом, чтобы нанести ответный удар", – написал он в X.

Трамп обещал раскрыть документы во время своего первого срока, но согласился с просьбами ЦРУ и ФБР сохранить часть информации в тайне.