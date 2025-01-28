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Мир

Стали известны причины пожара в отеле Турции

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 04:30 Фото: sabah
На днях озвучили причины пожара в турецком отеле Grand Kartal, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным из материалов расследования, проводимого прокуратурой города Болу, а также из показаний подозреваемых, опубликованных в турецкой газете Sabah, пожар в отеле начался утром 21 января на кухне ресторана. Он располагался на одном из нижних этажей здания.

Фото: sabah

Так, во время приготовления завтрака шеф-повар Файсал Явер и его помощники использовали гриль, когда внезапно воспламенилось раскаленное масло. Вместо того чтобы применить правильные методы тушения, такие как накрытие пламени крышкой или использованием специального огнетушителя, сотрудники кухни в панике стали заливать огонь водой.

Фото: sabah

Это усугубило ситуацию: горящее масло разлетелось в разные стороны, мгновенно увеличив площадь возгорания. Через вентиляционные трубы пламя быстро перекинулось на вытяжную систему, что способствовало его стремительному распространению по всему зданию.

Фото: sabah

Не справившись с ситуацией, сотрудники кухни покинули помещение, оставив пожар без контроля.

"Их ошибки и отсутствие базовых знаний о тушении масляных возгораний стали ключевой причиной масштабного пожара, который охватил все этажи отеля и привел к трагическим последствиям", – говорится в публикации.
Фото: sabah

Днями ранее по этому происшествию, унесшим жизни 78 человек, подозреваемыми стали 15 человек.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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