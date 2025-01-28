Стали известны причины пожара в отеле Турции
Согласно данным из материалов расследования, проводимого прокуратурой города Болу, а также из показаний подозреваемых, опубликованных в турецкой газете Sabah, пожар в отеле начался утром 21 января на кухне ресторана. Он располагался на одном из нижних этажей здания.
Так, во время приготовления завтрака шеф-повар Файсал Явер и его помощники использовали гриль, когда внезапно воспламенилось раскаленное масло. Вместо того чтобы применить правильные методы тушения, такие как накрытие пламени крышкой или использованием специального огнетушителя, сотрудники кухни в панике стали заливать огонь водой.
Это усугубило ситуацию: горящее масло разлетелось в разные стороны, мгновенно увеличив площадь возгорания. Через вентиляционные трубы пламя быстро перекинулось на вытяжную систему, что способствовало его стремительному распространению по всему зданию.
Не справившись с ситуацией, сотрудники кухни покинули помещение, оставив пожар без контроля.
"Их ошибки и отсутствие базовых знаний о тушении масляных возгораний стали ключевой причиной масштабного пожара, который охватил все этажи отеля и привел к трагическим последствиям", – говорится в публикации.
Днями ранее по этому происшествию, унесшим жизни 78 человек, подозреваемыми стали 15 человек.