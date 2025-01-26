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Мир

15 человек арестовали в Турции по делу о пожаре на горнолыжном курорте

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 13:35 Фото: скриншот видео
Пятнадцать человек стали подозреваемыми в рамках расследования по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции, унесшем жизни 78 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Sabah, пять подозреваемых, включая Седата Гюленера, заместителя мэра муниципалитета Болу, и Кенана Джошкуна, заместителя директора пожарного департамента, предстали перед судом.

"Число подозреваемых, отправленных в тюрьму, увеличилось до 15", – пишет издание.

25 января 2025 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.

Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник, 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек.

22 января в Турции объявили Днем траура. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Андрей Дюсупов
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