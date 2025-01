Военный истребитель разбился на Аляске

По данным AP News, авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета после взлета самолета с базы ВВС "Эйлсон". На кадрах видно, как истребитель крутится в воздухе и падает, после чего происходит сильный взрыв и на месте крушения поднимается огненный столб. Пилот успел катапультироваться, он госпитализирован.

An F-35A Multirole Fighter Jet with the U.S. Air Force’s 354th Fighter Wing, stationed at Eielson Air Force Base near Fairbanks, Alaska crashed earlier today near the Base’s Runway. The Pilot was able to safely eject, and was not injured in the Incident. pic.twitter.com/DTNpgV91L8