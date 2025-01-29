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Мир

Военный истребитель разбился на Аляске

Авиакатастрофа, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 06:52 Фото: wikipedia
28 января потерпел крушение американский военный истребитель F-35, сообщает Zakon.kz.

По данным AP News, авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета после взлета самолета с базы ВВС "Эйлсон". На кадрах видно, как истребитель крутится в воздухе и падает, после чего происходит сильный взрыв и на месте крушения поднимается огненный столб. Пилот успел катапультироваться, он госпитализирован.

"Причины ЧП устанавливаются, будет проведено расследование", – говорится в публикации.

F-35A – новейший реактивный истребитель "пятого поколения", пришедший в армии США на смену F-16 Fighting Falcons и A-10 Thunderbolt II. Средняя цена одного такого самолета составляет около 80 млн долларов.

Также 28 января в аэропорту Южной Кореи загорелся пассажирский самолет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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