Военный истребитель разбился на Аляске

28 января потерпел крушение американский военный истребитель F-35, сообщает Zakon.kz.

По данным AP News, авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета после взлета самолета с базы ВВС "Эйлсон". На кадрах видно, как истребитель крутится в воздухе и падает, после чего происходит сильный взрыв и на месте крушения поднимается огненный столб. Пилот успел катапультироваться, он госпитализирован.

"Причины ЧП устанавливаются, будет проведено расследование", – говорится в публикации.

An F-35A Multirole Fighter Jet with the U.S. Air Force’s 354th Fighter Wing, stationed at Eielson Air Force Base near Fairbanks, Alaska crashed earlier today near the Base’s Runway. The Pilot was able to safely eject, and was not injured in the Incident. pic.twitter.com/DTNpgV91L8 — Trending in Rwanda (@Tredingrw) January 29, 2025

F-35A – новейший реактивный истребитель "пятого поколения", пришедший в армии США на смену F-16 Fighting Falcons и A-10 Thunderbolt II. Средняя цена одного такого самолета составляет около 80 млн долларов.

Также 28 января в аэропорту Южной Кореи загорелся пассажирский самолет.