В аэропорту Южной Кореи загорелся пассажирский самолет

В международном аэропорту города Пусан (Южная Корея) 28 января загорелся пассажирский самолет авиакомпании Air Busan, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yonhap, возгорание произошло в хвостовой части лайнера незадолго до взлета. На борту находились 169 пассажиров и семь членов экипажа, все они были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как самолет охвачен пламенем, поднимаются густые столбы дыма. Для тушения пожара задействованы несколько пожарных расчетов.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 26 января 2025 года во время вылета рейса авиакомпании FlyArystan по маршруту Уральск – Астана произошло столкновение со стаей птиц в аэропорту Уральска.