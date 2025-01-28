#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.13
538.01
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.13
538.01
5.29
Мир

В аэропорту Южной Кореи загорелся пассажирский самолет

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 22:06 Фото: Zakon.kz
В международном аэропорту города Пусан (Южная Корея) 28 января загорелся пассажирский самолет авиакомпании Air Busan, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yonhap, возгорание произошло в хвостовой части лайнера незадолго до взлета. На борту находились 169 пассажиров и семь членов экипажа, все они были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. 

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как самолет охвачен пламенем, поднимаются густые столбы дыма. Для тушения пожара задействованы несколько пожарных расчетов.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 26 января 2025 года во время вылета рейса авиакомпании FlyArystan по маршруту Уральск – Астана произошло столкновение со стаей птиц в аэропорту Уральска. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Часы Судного дня приблизились к "ядерной полуночи" на рекордное расстояние
Мир
21:04, Сегодня
Часы Судного дня приблизились к "ядерной полуночи" на рекордное расстояние
Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов
Мир
19:46, Сегодня
Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов
Неизвестная болезнь унесла жизни 16 человек в Индии
Мир
19:15, Сегодня
Неизвестная болезнь унесла жизни 16 человек в Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: