Десятки людей погибли на религиозном фестивале в Индии

Десятки человек погибли в давке в городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела на севере Индии, сообщает Zakon.kz.

Некоторые СМИ заявляют о 15 погибших, другие пишут, что цифра достигла 40 человек. Наряду с этим десятки людей получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. На место прибыла спасательная служба.



Как пишет издание Hhe Guardian, давка произошла рано утром, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения. Некоторые люди были опознаны, а идентификация оставшихся пяти продолжается.

Соболезнования в связи с гибелью паломников уже выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент и высшее руководство страны, а также лидеры оппозиции и представители крупного бизнеса.

At least seven people have died and dozens of others were injured in a stampede at India's Maha Kumbh festival as tens of thousands of people turned out for the religious gathering to offer their prayers by the riverbanks of the northern city of Prayagraj. pic.twitter.com/ImvqGLxkX0 — DW News (@dwnews) January 29, 2025

Кумбха Мела – проводящийся раз в 12 лет индуистский фестиваль, во время которого последователи индуизма собираются в священной реке для омовения. В этом году он проходит в индийском городе Праяградж у слияния рек Ганга и Ямуны.

Ожидается, что за 45 дней фестиваля в нем примут участие 450 млн человек. Этот фестиваль, который считается крупнейшим подобным мероприятием, входит в составленный ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия человечества. Фестиваль не всегда обходится без происшествий. Так, в результате давки на фестивале в 1954 году, по разным оценкам, погибли 800-1000 человек.

Ранее сообщалось, что 17 человек погибли во время вооруженного конфликта армии Конго с повстанцами.