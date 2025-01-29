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Мир

Десятки людей погибли на религиозном фестивале в Индии

трагедия в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 19:41 Фото: скриншот видео
Десятки человек погибли в давке в городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела на севере Индии, сообщает Zakon.kz.

Некоторые СМИ заявляют о 15 погибших, другие пишут, что цифра достигла 40 человек. Наряду с этим десятки людей получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. На место прибыла спасательная служба.

Как пишет издание Hhe Guardian, давка произошла рано утром, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения. Некоторые люди были опознаны, а идентификация оставшихся пяти продолжается.

Соболезнования в связи с гибелью паломников уже выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент и высшее руководство страны, а также лидеры оппозиции и представители крупного бизнеса.

Кумбха Мела – проводящийся раз в 12 лет индуистский фестиваль, во время которого последователи индуизма собираются в священной реке для омовения. В этом году он проходит в индийском городе Праяградж у слияния рек Ганга и Ямуны.

Ожидается, что за 45 дней фестиваля в нем примут участие 450 млн человек. Этот фестиваль, который считается крупнейшим подобным мероприятием, входит в составленный ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия человечества. Фестиваль не всегда обходится без происшествий. Так, в результате давки на фестивале в 1954 году, по разным оценкам, погибли 800-1000 человек.

Ранее сообщалось, что 17 человек погибли во время вооруженного конфликта армии Конго с повстанцами.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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