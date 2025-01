Десятки людей погибли на религиозном фестивале в Индии

Некоторые СМИ заявляют о 15 погибших, другие пишут, что цифра достигла 40 человек. Наряду с этим десятки людей получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. На место прибыла спасательная служба.



Как пишет издание Hhe Guardian, давка произошла рано утром, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения. Некоторые люди были опознаны, а идентификация оставшихся пяти продолжается.

Соболезнования в связи с гибелью паломников уже выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент и высшее руководство страны, а также лидеры оппозиции и представители крупного бизнеса.

At least seven people have died and dozens of others were injured in a stampede at India's Maha Kumbh festival as tens of thousands of people turned out for the religious gathering to offer their prayers by the riverbanks of the northern city of Prayagraj. pic.twitter.com/ImvqGLxkX0