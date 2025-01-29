Сигнал бедствия над Каспийским морем подал самолет рейсом Дубай – Москва

Пассажирский самолет Boeing 737 рейсом Дубай – Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщает Zakon.kz.

Ряд СМИ пишут, что самолет снизился и продолжает полет по маршруту.

Между тем, ТАСС отмечает, что пассажирский Boeing-737 выставил код ответчика General emergency (общий сигнал тревоги) около 20 минут назад над Каспийским морем.

"Самолет совершил благополучную посадку в Астрахани. Пострадавших нет", – цитирует издание источник в авиационных службах.

Ранее сообщалось, что самолет из Астаны в Москву совершил экстренную посадку.