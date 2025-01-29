Сигнал бедствия над Каспийским морем подал самолет рейсом Дубай – Москва
Фото: pixabay
Пассажирский самолет Boeing 737 рейсом Дубай – Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщает Zakon.kz.
Ряд СМИ пишут, что самолет снизился и продолжает полет по маршруту.
Между тем, ТАСС отмечает, что пассажирский Boeing-737 выставил код ответчика General emergency (общий сигнал тревоги) около 20 минут назад над Каспийским морем.
"Самолет совершил благополучную посадку в Астрахани. Пострадавших нет", – цитирует издание источник в авиационных службах.
Ранее сообщалось, что самолет из Астаны в Москву совершил экстренную посадку.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript