Самолет подал сигнал бедствия над Ирландским морем

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways, следовавший в Ирландию, подал сигнал бедствия над Ирландским морем и был вынужден развернуться в воздухе, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Самолет вылетел из Великобритании 5 октября 2026 года и набрал крейсерскую высоту около 10,9 тыс. м. Однако во время полета на борту произошла разгерметизация салона. Пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками, после чего экипаж начал экстренное снижение. Boeing 777 быстро потерял высоту и опустился примерно до 2,7 тыс. м.

После этого самолет некоторое время находился в районе Британии, а затем благополучно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

В British Airways заявили, что после посадки пассажиры покинули самолет в обычном режиме.

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