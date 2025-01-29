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События

Самолет из Астаны в Москву совершил экстренную посадку

Самолет из Астаны в Москву сел в Уфе из-за экстренной ситуации, врач спасла мужчину, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 11:11 Фото: Минздрав РК
Врач из Астаны спасла жизнь пожилому мужчине в самолете рейсом Астана – Москва, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 24 января 2025 года. Как рассказали сегодня, 29 января, в Минздраве, на борту 85-летнему пассажиру стало плохо, требовалось оказание экстренной медицинской помощи.

"Во время полета Виктор Карпин, летевший с внуком, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Бортпроводники, обратив внимание на состояние пассажира, вызвали медицинского работника через громкую связь. На зов откликнулась Карлыгаш Бакирова", – сообщили в министерстве.

Благодаря слаженным действиям врача-отоневролога БСМ УДП РК пожилого мужчину удалось спасти. Оказалось, что он страдает гипертонией. Однако при осмотре врачом выяснилось, что его давление критически упало до 50/30 мм рт. ст., а пульс не прощупывался.

"Ситуация требовала немедленных действий. Карлыгаш Бакирова провела реанимационные мероприятия, в том числе сердечно-легочную реанимацию (СЛР), что позволило временно стабилизировать состояние пациента. Врач также настояла на экстренной посадке, и экипаж принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту Уфы. По прилету Виктора Алексеевича передали в руки медиков, позже его состояние стабилизировалось", – сообщили в Минздраве.

Это уже второй случай за месяц, когда выпускник Медицинского университета Астаны спасает жизнь в экстренной ситуации на борту самолета. Ранее интерн этого университета Динмухамед Бектурганов провел сердечно-легочную реанимацию и спас пассажира рейса Кызылорда – Астана.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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