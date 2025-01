Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне

СМИ пишут, что эта авиакатастрофа может стать самой серьезной в США за последние 11 лет.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines летел из Уичито (штат Канзас) и уже приближался к взлетно-посадочной полосе. На борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту военного вертолета Black Hawk, совершавшего учебный полет, было три человека.

Источник сообщил CNN, что самолет развалился на части и лежит в воде, а вертолет находится неподалеку. После крушения на реке развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Десятки спасателей ныряют в реку в поисках выживших. Вертолеты ищут признаки жизни с воздуха. Пока не найдено ни одного выжившего.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил рано утром 30 января, что столкновение вертолета и самолета можно было предотвратить.

Столкновение двух авиабортов попало на видео.

