#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
515.89
536.32
5.17
Происшествия

Близ Актау разбился пассажирский самолет

Близ Актау разбился самолет, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 11:57 Фото: pixabay
Сегодня, 25 декабря 2024 года, близ Актау упал, по предварительным данным, пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, самолет направлялся из Баку в российский Грозный.

Видео с места происшествия публикуют в социальных сетях.

Корреспондент Zakon.kz обратился за официальным комментарием в пресс-службу Министерства транспорта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Стало известно о выживших в результате крушения самолета близ Актау
Происшествия
12:28, Сегодня
Стало известно о выживших в результате крушения самолета близ Актау
Появилась предварительная причина крушения самолета близ Актау
Происшествия
12:19, Сегодня
Появилась предварительная причина крушения самолета близ Актау
Потерпевший крушение в Актау самолет принадлежит Azerbaijan Airlines
Происшествия
12:10, Сегодня
Потерпевший крушение в Актау самолет принадлежит Azerbaijan Airlines
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: