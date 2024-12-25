Близ Актау разбился пассажирский самолет

Фото: pixabay

Сегодня, 25 декабря 2024 года, близ Актау упал, по предварительным данным, пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, самолет направлялся из Баку в российский Грозный. Видео с места происшествия публикуют в социальных сетях. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz) Корреспондент Zakon.kz обратился за официальным комментарием в пресс-службу Министерства транспорта.

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