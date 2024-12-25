Авиакатастрофа в Актау: появился предварительный список выживших

Стали известны имена выживших пассажиров самолета Azerbaijan Airlines, рухнувшего 25 декабря 2024 года в Актау, сообщает Zakon.kz.

В Управлении здравоохранения Мангистауской области уточнили, что на место происшествия были сразу же отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад ЦМК (центр медицины катастроф), две бригады 4-й категории срочности.

Список выживших пассажиров опубликован на сайте Минздрава РК.

Фото: Минздрав РК

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Не так давно МЧС обновило данные: на борту упавшего лайнера находились 69 человек. До этого сообщалось, что на борту находились 67 человек.