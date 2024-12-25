Авиакатастрофа в Актау: появился предварительный список выживших
Фото: Zakon.kz
Стали известны имена выживших пассажиров самолета Azerbaijan Airlines, рухнувшего 25 декабря 2024 года в Актау, сообщает Zakon.kz.
В Управлении здравоохранения Мангистауской области уточнили, что на место происшествия были сразу же отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад ЦМК (центр медицины катастроф), две бригады 4-й категории срочности.
Список выживших пассажиров опубликован на сайте Минздрава РК.
Фото: Минздрав РК
25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.
По факту крушения возбуждено уголовное дело.
Не так давно МЧС обновило данные: на борту упавшего лайнера находились 69 человек. До этого сообщалось, что на борту находились 67 человек.
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