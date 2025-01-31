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Мир

На шоу в Китае огромная рыба укусила за голову аниматора из России

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 05:20 Фото: pixabay
29 января крупная рыба укусила за голову аниматора-россиянку во время представления в китайском парке Mekong Underwater World, сообщает Zakon.kz.

️Инцидент произошел, когда аниматор из России выступала в костюме русалки в одном из аквариумов, пишет New York Post. Прямо во время шоу ее за голову укусил китайский осетр. Известно, что эти рыбы вырастают до пяти метров и могут весить до 600 кг.

22-летняя артистка получила легкие травмы, а руководство парка выплатило ей 700 юаней. Это около 50 тыс. тенге, потребовав при этом не публиковать видео нападения.

А в Японии для спасения одинокой рыбы от стресса ее развлекают картонными фигурами посетителей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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