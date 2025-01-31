На шоу в Китае огромная рыба укусила за голову аниматора из России

29 января крупная рыба укусила за голову аниматора-россиянку во время представления в китайском парке Mekong Underwater World, сообщает Zakon.kz.

️Инцидент произошел, когда аниматор из России выступала в костюме русалки в одном из аквариумов, пишет New York Post. Прямо во время шоу ее за голову укусил китайский осетр. Известно, что эти рыбы вырастают до пяти метров и могут весить до 600 кг.

22 years old, Russian, probably desperate for a job in China...this facility wants to cover up this atrocity. She is very lucky to have escaped the sturgeon's jaws. If it had sucked her further down, these creatures have teeth located there that crush and grind their prey. Why is… pic.twitter.com/ZrZYLmlv0Z — joey brite (@joeybrite1) January 29, 2025

22-летняя артистка получила легкие травмы, а руководство парка выплатило ей 700 юаней. Это около 50 тыс. тенге, потребовав при этом не публиковать видео нападения.

А в Японии для спасения одинокой рыбы от стресса ее развлекают картонными фигурами посетителей.