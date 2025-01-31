60 лет без сна: пожилой вьетнамский фермер поставил в тупик врачей

81-летний вьетнамский фермер Тай Нгок рассказал о том, как живет без сна последние 60 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным портала LADBible, все началось в начале 1960-х годов после того, как он перенес лихорадку. Несмотря на многочисленные обращения к врачам и попытки лечения, медики так и не смогли объяснить его состояние.

"Когда я вижу, как другие спят, я им завидую. В лунные ночи я обычно выхожу полоть сорняки и работать в поле, потому что сидеть без дела невыносимо", – рассказал пожилой мужчина.

В итоге, отмечает портал, Нгок работает в два раза больше других, но уверяет, что его жизнь далека от благополучия. Случай продолжает ставить в тупик врачей. Некоторые эксперты предполагают, что постоянная бессонница мужчины может быть связана с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), вызванным войной во Вьетнаме, которая длилась с 1955 по 1975 год.

Интервью с вьетнамцем можно посмотреть в YouTube.

Ранее сообщалось, что столетний юбилей отметил ветеран ВОВ в Жамбылской области.