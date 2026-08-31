Напитки для сна: врач назвал лучшие успокаивающие травы

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, с помощью каких травяных настоев можно без вреда для организма улучшить качество сна, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказал "Газете.Ru", что определенные виды чая и травяных сборов не дают моментального снотворного действия – их главная цель успокоить нервную систему, сделать ее менее восприимчивой к внешним раздражителям, помочь расслабиться.

Наиболее эффективны для засыпания валериана, мелисса и лаванда.

По словам врача, валериана – одна из самых известных трав для борьбы с бессонницей, помогает снизить время засыпания и улучшить качество сна; успокаивает нервную систему, избавляет от депрессивного состояния, снижает нервозность, помогает при головной боли, нормализует состояние нервной системы.

Мелисса содержит антиоксиданты, которые помогают снизить стресс.

Лаванда обладает мощными седативными эффектами, улучшает сон и убирает эмоциональное напряжение благодаря эфирному маслу в соцветиях, нормализует давление и помогает быстрее заснуть; оказывает общее расслабляющее действие.

"Также помочь быстрее уснуть могут ромашка, мята, страстоцвет (пассифлора), хмель, душица, тимьян (чабрец), зверобой, пустырник, шишки хмеля", – сказал врач.

Для улучшения засыпания траву следует заваривать по 1 чайной ложке на 300 мл кипятка и пить за 2-3 часа до сна.

"Травяные чаи, в отличие от медицинских препаратов, действуют мягко и не вызывают сонливости после пробуждения. Если резко прекратить регулярное употребление, негативных последствий не будет, эффект отмены не разовьется. Сон может стать менее глубоким, но это просто возврат к исходному состоянию, не вызывающий проблем", – отметил Евгений Белоусов.

Регулярное употребление травяных настоев, по словам специалиста, улучшает качество сна, так как сон становится глубже, а просыпаться легче.

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Но помешать хорошему сну могут и внешние факторы. Член палаты юридических консультантов рассказала, что делать казахстанцам, если дети соседей шумят по ночам.

