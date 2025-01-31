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Мир

Последние данные о поиске погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне

авиакрушение в США, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 01:44 Фото: X(Twitter)/@JessicaABC30
Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли заявил о том, что найдены тела 41 погибшего при столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом в небе над Вашингтоном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nbc news, поиски еще 26 продолжаются, несмотря на то, что в регионе сильный туман.

"Мы извлекли 41 набор останков погибших, из них 28 жертв были идентифицированы", – сказал он на пресс-конференции.

Известно, что среди погибших опознали двух из трех солдат, участвовавших в смертельном столкновении.

В ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, после чего упал в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп подписал указ о проверке авиабезопасности в стране. Документ опубликован на сайте Белого дома. Также Трамп пообещал помочь с передачей останков погибших при крушении самолета россиян.

Позже стало известно, что нашли черные ящики упавшего в Вашингтоне самолета.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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