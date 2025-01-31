Последние данные о поиске погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне

Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли заявил о том, что найдены тела 41 погибшего при столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом в небе над Вашингтоном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nbc news, поиски еще 26 продолжаются, несмотря на то, что в регионе сильный туман.

"Мы извлекли 41 набор останков погибших, из них 28 жертв были идентифицированы", – сказал он на пресс-конференции.

Известно, что среди погибших опознали двух из трех солдат, участвовавших в смертельном столкновении.

Chief John Donnelly says 41 bodies have been recovered following the Washington DC plane crash and 28 of those victims have been identified.



He adds that next of kin notifications have been made to 18 families.



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📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/FCFwZ9Oua2 — Sky News (@SkyNews) January 31, 2025

В ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, после чего упал в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп подписал указ о проверке авиабезопасности в стране. Документ опубликован на сайте Белого дома. Также Трамп пообещал помочь с передачей останков погибших при крушении самолета россиян.

Позже стало известно, что нашли черные ящики упавшего в Вашингтоне самолета.