Последние данные о поиске погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне
Как пишет Nbc news, поиски еще 26 продолжаются, несмотря на то, что в регионе сильный туман.
"Мы извлекли 41 набор останков погибших, из них 28 жертв были идентифицированы", – сказал он на пресс-конференции.
Известно, что среди погибших опознали двух из трех солдат, участвовавших в смертельном столкновении.
Chief John Donnelly says 41 bodies have been recovered following the Washington DC plane crash and 28 of those victims have been identified.— Sky News (@SkyNews) January 31, 2025
He adds that next of kin notifications have been made to 18 families.
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В ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, после чего упал в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп подписал указ о проверке авиабезопасности в стране. Документ опубликован на сайте Белого дома. Также Трамп пообещал помочь с передачей останков погибших при крушении самолета россиян.
Позже стало известно, что нашли черные ящики упавшего в Вашингтоне самолета.