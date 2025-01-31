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Мир

Солдаты танковой дивизии погибли на тренировке в США

двое военных погибли в США, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 01:57 Фото: pixabay
На американской военной базе Форт Стюарт на юге штата Джорджия произошел несчастный случай, который привел к гибели двух военных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 41NBC news, об этом заявил представитель базы, майор Чарльз Эган.

"Двое служащих армии США погибли во время ночного несчастного случая на тренировке в Джорджии", – заявил майор.

Уточняется, что несчастный случай произошел 30 января поздно ночью по местному времени.

Двое погибших солдат были приписаны к боевой группе второй танковой бригады третьей пехотной дивизии. Военные заявили, что произошло ДТП.

О других подробностях трагедии не сообщается.

Снимки и имена погибших распространяются в социальной сети.

Ранее сообщалось, что правила прохождения воинской службы изменены в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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