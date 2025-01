Солдаты танковой дивизии погибли на тренировке в США

Как пишет 41NBC news, об этом заявил представитель базы, майор Чарльз Эган.

Уточняется, что несчастный случай произошел 30 января поздно ночью по местному времени.

Двое погибших солдат были приписаны к боевой группе второй танковой бригады третьей пехотной дивизии. Военные заявили, что произошло ДТП.

О других подробностях трагедии не сообщается.

Снимки и имена погибших распространяются в социальной сети.

The US Army has identified 2/3 of the soldiers who died in the Black Hawk and American Airlines collision 💔



RIP Staff Sgt. Ryan Austin O’Hara, 28, of Lilburn, Georgia



RIP Chief Warrant Officer 2 Andrew Loyd Eaves, 39, of Great Mills, Maryland pic.twitter.com/A4dqb0Wu9w