Теща будущего короля Великобритании встретила юбилейную дату

31 января исполнилось 70 лет Кэрол Миддлтон, которая является тещей принца Уэльского Уильяма, сообщает Zakon.kz.

Младший брат принцессы Кэтрин Джеймс Миддлтон поздравил маму с юбилеем на своей странице в Instagram.

"Поздравляю мою любимую маму с 70-летием! Моя героиня!" – подписал он свое детское фото c ней.

О женщине известно, что она родилась в семье строителя и продавщицы ювелирного магазина. Изначально Кэрол Голдсмит планировала стать учительницей, но ее родители не смогли устроить ее в колледж. По этой причине Кэрол впоследствии начала работать продавщицей в британской сети универмагов John Lewis & Partners, а затем секретарем в British Airways и наконец стюардессой, где и познакомилась с будущим супругом, авиадиспетчером Майклом Миддлтоном.

У Кэрол трое детей и семеро внуков, трое из которых – наследники британского престола.

На днях два именинника оказались в королевской семье Иордании, а сама Кейт Миддлтон удивила жителей Южного Уэльса своим поступком, когда выйдя из машины побежала к зовущей ее девочке.