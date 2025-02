Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол

Так, возвращаясь из детского хосписа Ty Hafan, где лечатся дети с тяжелыми заболеваниями, она увидела толпу местных жителей и потребовала остановить машину. А затем прямо по дороге Кейт поспешила к махавшей ей маленькой девочке.

Видео разместила одна из пользовательниц социальной сети Х, которая является фанаткой королевской семьи.

This video is such a beautiful and heartwarming piece proving why Princess Catherine is currently the most popular Royal in the world❤️

She is not only regal and beautiful but she makes those walkabouts look so effortless when it is impromptu and requires Quick improvisation.… pic.twitter.com/gVo6hHKlOt