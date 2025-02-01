#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
518.14
537.57
5.27
Мир

Экс-президент Германии Хорст Кёлер умер после тяжелой болезни

умер экс-президент Германии Хорст Кёлер, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 19:08 Фото: wikipedia/Хорст Кёлер
В возрасте 81 года от тяжелой болезни умер бывший президент Германии Хорст Кёлер, занимавший высший государственный пост в 2004-2010 годах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Welt, политик был избран главой государства 23 мая 2004 года, переизбран в 2009 году, в мае 2010 года он подал в отставку. Поводом послужило его интервью, в котором он заявил, что зарубежные миссии бундесвера защищают экономические интересы Германии.

"Мы можем быть только глубоко благодарны за то, что нам удалось увидеть Хорста Кёлера в качестве девятого федерального президента Федеративной Республики Германия. Он многое дал этой стране", – цитирует газета письмо президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, отправленное вдове экс-президента Еве Луизе Кёлер.

Штайнмайер отметил, что Кёлер был почти неизвестен широкой общественности, когда его избрали главой государства в 2004 году, но он быстро завоевал большое признание и симпатии.

Ранее сообщалось, что скончался экс-лидер крупной французской партии Жан-Мари Ле Пен.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Взрыв произошел на спиртзаводе в Новосибирской области
Мир
19:36, Сегодня
Взрыв произошел на спиртзаводе в Новосибирской области
Японский блогер открыл зоопарк, где люди сами становятся животными
Мир
18:48, Сегодня
Японский блогер открыл зоопарк, где люди сами становятся животными
Опора канатной дороги упала на горнолыжном курорте Кыргызстана
Мир
18:01, Сегодня
Опора канатной дороги упала на горнолыжном курорте Кыргызстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: