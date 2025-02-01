Экс-президент Германии Хорст Кёлер умер после тяжелой болезни

В возрасте 81 года от тяжелой болезни умер бывший президент Германии Хорст Кёлер, занимавший высший государственный пост в 2004-2010 годах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Welt, политик был избран главой государства 23 мая 2004 года, переизбран в 2009 году, в мае 2010 года он подал в отставку. Поводом послужило его интервью, в котором он заявил, что зарубежные миссии бундесвера защищают экономические интересы Германии.

"Мы можем быть только глубоко благодарны за то, что нам удалось увидеть Хорста Кёлера в качестве девятого федерального президента Федеративной Республики Германия. Он многое дал этой стране", – цитирует газета письмо президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, отправленное вдове экс-президента Еве Луизе Кёлер.

Штайнмайер отметил, что Кёлер был почти неизвестен широкой общественности, когда его избрали главой государства в 2004 году, но он быстро завоевал большое признание и симпатии.

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