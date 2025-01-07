Скончался экс-лидер крупной французской партии Жан-Мари Ле Пен

Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказало агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика.

Известно, что Жан-Мари Ле Пен находился в медицинском учреждении в коммуне Гарш, куда его доставили несколько недель назад.

Политик возглавлял партию в 1972-2011 годы.

Его дочь Марин Ле Пен, которая в настоящее время возглавляет парламентскую фракцию "Нацобъединения", в день его смерти находилась с визитом на Майотте, где попала в морскую аварию во время поездки.

Ранее сообщалось, что во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. автомобилей. В результате расследования 420 человек арестовали и еще 310 нарушителей правопорядка поместили под стражу.