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Происшествия

Стрельба произошла в Алматы

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 00:12 Фото: polisia.kz
В Алматы 24 декабря на улице Кабдолова произошла стрельба, задержан 18-летний парень. Об этом Zakon.kz сообщили в департаменте полиции мегаполиса.

В ведомстве отметили, что на пульт "102" поступило сообщение о том, что на улице Кабдолова слышны выстрелы.

"Патрульными полицейскими незамедлительно был задержан 18-летний мужчина, у которого обнаружен и изъят сигнальный пистолет. По факту хулиганства Управлением полиции Ауэзовсского района возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы в одном из густонаселенных районов зарезали молодого парня

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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