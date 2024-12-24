Стрельба произошла в Алматы

В Алматы 24 декабря на улице Кабдолова произошла стрельба, задержан 18-летний парень. Об этом Zakon.kz сообщили в департаменте полиции мегаполиса.

В ведомстве отметили, что на пульт "102" поступило сообщение о том, что на улице Кабдолова слышны выстрелы.

"Патрульными полицейскими незамедлительно был задержан 18-летний мужчина, у которого обнаружен и изъят сигнальный пистолет. По факту хулиганства Управлением полиции Ауэзовсского района возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы в одном из густонаселенных районов зарезали молодого парня.