Стрельба произошла в Алматы
Фото: polisia.kz
В Алматы 24 декабря на улице Кабдолова произошла стрельба, задержан 18-летний парень. Об этом Zakon.kz сообщили в департаменте полиции мегаполиса.
В ведомстве отметили, что на пульт "102" поступило сообщение о том, что на улице Кабдолова слышны выстрелы.
"Патрульными полицейскими незамедлительно был задержан 18-летний мужчина, у которого обнаружен и изъят сигнальный пистолет. По факту хулиганства Управлением полиции Ауэзовсского района возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы в одном из густонаселенных районов зарезали молодого парня.
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