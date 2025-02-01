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Мир

Китайцы придумали оригинальный способ для привлечения посетителей в зоопарк

китайцы придумали оригинальным способом привлечь посетителей в зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 23:46 Фото: скриншот видео
Сотрудники зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom города Тайчжоу китайской провинции Цзянсу оригинальным способом решили привлечь внимание – они перекрасили двух собак породы чау-чау в оранжево-черный цвет, сняли видео и опубликовали в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, пользователи соцсетей действительно обратили внимание на двух странных "тигров", которые оказались перекрашенными чау-чау. Однако многих обеспокоило, какой краской красили животных и насколько это для них безопасно.

Сотрудники зоопарка подтвердили, что на видео действительно перекрашенные чау-чау, но они покрашены "не в тигра, а в тигровую собаку", и что это просто трюк. Они также сообщили, что кличка одной из чау-чау – "Тигра", в честь персонажа мультфильма про Винни-Пуха.

Как уточнили в зоопарке, собаки годом ранее "играли роли" панд и были перекрашены соответствующим образом.

"В зоопарке нет панд, и в результате мы захотели сделать это", – объяснили свое поведение в зверинце.

Также отмечается, что обе чау-чау были окрашены растительными красителями в профессиональном зоомагазине, а за их здоровьем и состоянием постоянно следят ветеринары, которые работают в зоопарке.

Ранее сообщалось, что японский блогер открыл зоопарк, где люди сами становятся животными.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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