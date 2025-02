Китайцы придумали оригинальный способ для привлечения посетителей в зоопарк

Как пишет New York Post, пользователи соцсетей действительно обратили внимание на двух странных "тигров", которые оказались перекрашенными чау-чау. Однако многих обеспокоило, какой краской красили животных и насколько это для них безопасно.

Сотрудники зоопарка подтвердили, что на видео действительно перекрашенные чау-чау, но они покрашены "не в тигра, а в тигровую собаку", и что это просто трюк. Они также сообщили, что кличка одной из чау-чау – "Тигра", в честь персонажа мультфильма про Винни-Пуха.

Как уточнили в зоопарке, собаки годом ранее "играли роли" панд и были перекрашены соответствующим образом.

Также отмечается, что обе чау-чау были окрашены растительными красителями в профессиональном зоомагазине, а за их здоровьем и состоянием постоянно следят ветеринары, которые работают в зоопарке.

On January 24, 2025, at the "Qinhu Bay Forest Animal Kingdom" in Taizhou, Jiangsu Province, China, the park promoted itself on a Douyin livestream, claiming: "Our tigers are huge and very fierce!" pic.twitter.com/LFoGUm0fWc