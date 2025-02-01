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Мир

Японский блогер открыл зоопарк, где люди сами становятся животными

японский блогер открыл зоопарк, где люди сами становятся животными, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 18:48 Фото: скриншот видео
YouTube-блогер Токо два года назад потратил 14 тыс. долларов на гиперреалистичный костюм колли. Набрав популярность, он решил открыть зоопарк Tocotoco, где предлагает людям почувствовать себя животными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, таким образом Токо помогает всем желающим приобщиться к эстетике фурри за скромные 315 долларов за три часа.

Причудливое место будет открыто для публики несколько раз в месяц для утренних и дневных сеансов. Во время сеанса посетители смогут нарядиться в костюм аляскинского маламута. В дальнейшем коллекция фурсьютов будет пополняться. Для влюбленных действует особая услуга: свидание в костюмах, чтобы "получить новый опыт".

Ранее Алматинский зоопарк показал, как медведица Пурга ищет и рвет "добычу".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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