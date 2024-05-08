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В китайском зоопарке собак покрасили в панд для привлечения посетителей

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 07:07 Фото: pixabay
Зоопарк в китайском городе Тайчжоу покрасил двух щенков чау-чау в панд, чтобы привлечь посетителей, сообщает Zakon.kz.

Как передает Global Times, собак демонстрировали в вольере с 1 по 5 мая. При этом на билете было написано на китайском языке "панды-собаки". По мнению издания, этом могло ввести посетителей в заблуждение.

Сотрудники зоопарка заявили, что не считают такую схему мошенничеством. Они отметили, что не брали дополнительную плату за доступ к щенкам, а формулировка на билете точно описывает, кем являются питомцы.

В зоопарке признались, что пошли на такой шаг в том числе потому, что не могут содержать настоящих панд из‑за размера вольеров. По словам сотрудников, за последние дни число визитов в зоопарк увеличилось.

Некоторые пользователи китайских соцсетей выразили обеспокоенность, можно ли считать такое обращение с щенками жестоким. В ответ профессиональный косметолог заявил, что домашним животным допустимо красить шерсть, если используются органические ингредиенты.

На днях в частном зоопарке "Планета обезьян" в Новой Москве обнаружили трупы обезьяны и двух аистов.

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