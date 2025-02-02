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Мир

Мужчину с редким расстройством сна оправдали по делу об изнасиловании женщины

суд, судья, Фемида, зал судебных заседаний, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 13:16 Фото: pixabay
В Австралии оправдали мужчину с редким расстройством – сексомнией – по делу об изнасиловании женщины во сне, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 40-летнего Тимоти Роуленда из Сиднея признали невиновным в том, что 26 августа 2022 года в своей квартире он имел интимную связь с женщиной, которая не дала на это согласия.

"Перед инцидентом подсудимый и пострадавшая выпили по коктейлю в баре и вернулись в квартиру мужчины около часа ночи. Там они выпили еще немного алкоголя, вместе приняли ванну, после чего гостья уснула в его постели. Наутро женщина проснулась и поняла, что Роуленд насилует ее. Она оттолкнула его и немедленно покинула квартиру", – пишет издание.

Мужчине удалось доказать, что в тот момент у него был приступ сексомнии – редкого расстройства, при котором люди проявляют сексуальную активность во время сна.

Выступая перед присяжными, судья подчеркнул, что человека нельзя признать виновным в преступлении, которое он совершил неосознанно. По его словам, в настоящее время не существует законов, правил или норм, запрещающих страдать бессонницей или совершать какие-либо действия при наличии данного заболевания.

31 января 2025 года в Актау изменили приговор фигурантам дела о похищении и изнасиловании фитнес-тренера Алины Сериковой, которая впоследствии покончила с собой. По делу осуждены пять человек. Апелляционная инстанция приговорила их к новым срокам.

Андрей Дюсупов
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