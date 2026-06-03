Скандал в Австралии: женщину снова обвиняют в убийстве дочери

В Австралии женщина, ранее оправданная по делу о гибели сына, вновь предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей дочери, сообщает Zakon.kz.

По данным The Mirror, Мари Мэвис Крэбтри из Квинсленда ранее была признана невиновной в убийстве 26-летнего сына, тело которого обнаружили в 2017 году в их доме на Голд-Косте. Ей также вменялись обвинения в покушении на убийство и мошенничестве, однако присяжные сняли с нее все обвинения.

Теперь женщине предъявлено новое обвинение, связанное со смертью ее 18-летней дочери, которая была найдена без сознания в семейном доме в 2012 году.

На момент происшествия мать и другие члены семьи находились в поездке, организованной службой поддержки для девушки. По данным СМИ, незадолго до этого Крэбтри сообщила, что дочь не примет участие в поездке.

Обстоятельства обоих дел рассматриваются в рамках судебного разбирательства.

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