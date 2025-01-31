Похищение и изнасилование фитнес-тренера в Актау: виновным ужесточили наказания, вплоть до пожизненного

В Актау изменили приговор фигурантам дела о похищении и изнасиловании фитнес-тренера Алины Сериковой, которая впоследствии покончила с собой, сообщает Zakon.kz.

По делу осуждены пять человек. Сегодня, 31 января 2025 года, апелляционная инстанция приговорила их к новым срокам.

Так, к пожизненному лишению свободы приговорили Нургельды Сейткалиева, Еркебулану Аманкосу дали 16 лет, а Аралбай Мерей, Жалгас Усенгалиев и Дархан Кулбас получили по 13 лет.

В пресс-службе суда Мангистауской области прокомментировали приговор.

"Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый обвинительный приговор. Судом установлено, что 14.05.2024 года в 23:00 часов Мерей, Усенгалиев, Кулбас и Сейткалиев через Telegram-канал приобрели психотропное вещество "мефедрон". Находясь в состоянии наркотического опьянения, они избили и похитили потерпевшую, посадив ее в машину. Спустя некоторое время Мерей, Усенгалиев и Кулбас уехали, оставив потерпевшую с Сейткалиевым и Аманкосом", – сообщили в суде.

Далее Сейткалиев, угрожая применить насилие, вынудил потерпевшую употребить "мефедрон", затем в машине совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Они удерживали потерпевшую несколько часов на заправке. Затем, угрожая насилием, оформили через приложение на потерпевшую кредит в 2 млн тенге. Обналичив их, отпустили потерпевшую. Действия подсудимых довели потерпевшую до самоубийства.

Нургельды Сейткалиев признан виновным в незаконном хранении психотропного вещества без цели сбыта, похищении человека, склонении к потреблению психотропного вещества, насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, незаконном лишение свободы, вымогательстве, доведении до самоубийства.

Еркебулан Аманкос признан виновным в похищении человека, пособничестве в насильственных действиях сексуального характера, пособничестве в изнасиловании.

Остальные трое признаны виновными в незаконном хранении психотропного вещества без цели сбыта, похищении человека, доведении до самоубийства.

С подсудимых в солидарном порядке в пользу потерпевшего взыканы материальный ущерб в сумме 19 618 415 тенге и моральный вред в размере 30 000 000 тенге.

В январе 2025 года общественники рассказали подробности происшествия. Алина Серикова подверглась жестоким издевательствам со стороны пятерых мужчин: насилие и принуждение к принятию наркотиков. Кадры похищения девушки предоставил ее брат Бауыржан.

В декабре 2024 года в суде первой инстанции прокурор просил назначить главному фигуранту дела пожизненное лишение свободы, остальным четверым – по 15-16 лет заключения. Но судья в процессе разбирательств переквалифицировал обвинения. Свое решение он объяснил тем, что девушка погибла из-за самоубийства, а не из-за предшествовавших этому действий пятерых мужчин. И главный фигурант дела получил 20 лет лишения свободы, а четверо его сообщников – от 7 до 8,5 года.

После того, как об этом деле рассказали общественники, прокуратура Мангистауской области сообщила, что настаивает на ужесточении наказания виновным.

Алина Серикова покончила с собой после после похищения и издевательств. Перед смертью она рассказала о произошедшем подруге. Алина попросила передать все ее родным.