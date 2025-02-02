Шейх из Саудовской Аравии лишился миллионов после визита мошенников
По информации Telegram-канал Mash, после визита потенциальных покупателей элитной недвижимости, которые предъявили поддельные документы, шейх лишился драгоценных часов и 30 миллионов рублей (более 158 млн тенге).
Иностранец приехал из Дубая в Подмосковье вместе с женой Надеждой, которая планировала продать свой особняк на Рублевке за 400 миллионов рублей.
Затем, когда хозяев не было дома, неизвестный срезал там все замки, отключил коммуникации и свет. Супруги проверили дом на прослушку и обнаружили жучки в пауэрбанке, перьевой ручке и под потолком. Россиянка предполагает, что за этим может стоять ее бывший муж.
Ранее сообщалось, что мошенники взломали WhatsApp жительницы Акмолинской области и обманули ее отца на крупную сумму. Родитель перевел злоумышленникам 180 тысяч тенге, думая, что помогает дочери.